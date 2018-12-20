По сюжету «Расёмона» Куросавы снимут телесериал

Нью-Йорк, США, , 00:44 — REGNUM Компания Amblin Television приобрела права на съемку телевизионного сериала по мотивам картины японского режиссера Акиры Куросавы «Расёмон». Компания планирует на основе фильма создать остросюжетный сериал, сообщает портал Deadline.

«Мы ужасно хотим сделать из этого невероятного фильма основу для нового драматического мистического триллера», — говорится в официальном заявлении компании.

Подчеркивается, что создание сериала даст новые возможности раскрыть все грани классического произведения.

Напомним, фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расёмон» был выпущен в 1950 году. Он является экранизацией рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще». Фильм показывает одно и то же событие — изнасилование женщины и убийство самурая — с точки зрения разных персонажей.