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На Украине хотят включить главную улицу Киева в список наследия ЮНЕСКО

Культура

Для этого за три года будет подготовлена нужная документация

На Украине хотят включить главную улицу Киева в список наследия ЮНЕСКО
Александр Хвостенко-Хвостов. Киев. Строительство Крещатика. 1954

Киев, 19 декабря 2018, 17:23 — REGNUM  Администрация Киева планирует включить главную улицу столицы Украины Крещатик в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает 19 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, разработка всех необходимых документов займет три года, а стоимость проекта составит 1,8 млн гривен ($65 тыс.). На этом киевская мэрия не остановилась и запланировала подготовить документы, определяющие режимы охраны и границы исторического ландшафта Киевских гор и долины Днепра. На это также потребуется три года и порядка 3 млн гривен ($110 тыс.).

Напомним, ранее Киевский горсовет принял целевую программу «Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019−2021 годы», на которую выделено 247,7 млн гривен ($8,89 млн).

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