Артефакты в Южной Корее признали культурным достоянием

Сеул, , 16:20 — REGNUM Три предмета периода племенного союза Кая признаны объектами культурного достояния. Об этом, как передает YTN, сообщили в Администрации культурного имущества Южной Кореи.

В сообщении говорится, что железная кольчуга, бронзовая корона и колокол, созданные в период племенного союза Кая (242 — 562 гг), признаются объектами культурного достояния.

Например, простая, но изящная бронзовая корона дотируется V веком н. э и является наиболее ценным предметом. Железная кольчуга, датируемая IV веком н.э., и бронзовый колокол были найдены в разных захоронениях в г.Пусане.

По сообщению Администрации культурного имущества, эти предметы говорят о том, что племенной союз Кая, известный как «Железное королевство», было способно плавить и обрабатывать металл.