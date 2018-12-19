Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей 2018 года

Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей 2018 года, в этот список вошли представители различных сфер общественной жизни. Он был опубликован 18 декабря на сайте издания.

Первое место досталось сценаристу, режиссёру и продюсеру Джорджу Лукасу, общее состояние которого оценивается в $5,4 млрд. Вторую строчку занял другой представитель киноиндустрии — Стивен Спилберг (3,7 млрд). На третьем месте оказалась телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд), четвертая позиция досталось Майклу Джордану ($1,7 млрд).

Пятую строчку в списке поделили модель Кайли Дженнер и рэпер JAY-Z ($900 млн), немного уступил им иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн). В десятку самых богатых знаменитостей также вошли рэпер Diddy (Шон Комбс, $825 млн), гольфист Тайгер Вудс ($800 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($800 млн).

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Напомним, ранее СМИ опубликовали список самых богатых музыкантов-гастролеров 2018 года. Первое место в нём занял британский музыкант Эд Ширан, за прошедший год ему удалось заработать на концертах более $432 млн.

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