70 улицам Воронежа предложили добавить дореволюционные названия

Воронеж, , 15:30 — REGNUM 70 улиц Воронежа получат свои дореволюционные названия — в качестве вторых к действующим в настоящее время. Вопрос обсуждался 18 декабря на заседании комиссии по культурному наследию в администрации города, сообщила пресс-служба мэрии.

С идеей переименования воронежских улиц выступил профессор Воронежского госуниверситета, директор зональной библиотеки Аркадий Минаков при поддержке инициативной группы. Всего в перечень, представленный на заседании, вошли 73 улицы, в том числе — Кирова, Комиссаржевской, Коммунаров, Пушкинская, Революции 1905 года, Таранченко, Театральная, Степана Разина, а также площади Ленина и Советская. Вопрос вызвал оживленную дискуссию. Так, член комиссии, бывший глава управления культуры города Иван Чухнов напомнил, что в 2002 году принималось решение о добавлении к 14 названиям улиц их исторических наименований — соответствующие таблички должны размещаться под установленными на зданиях аншлагов. Среди них проспект Революции — Большая Дворянская, 9 Января — Большая Девицкая, Плехановская — Большая Московская.

«Для жителей это не несет никаких неудобств: в дальнейшем им не нужно менять документы, в которых отражен их домашний адрес. Это необходимо для сохранения историко-культурного наследия», — напомнил Иван Чухнов.

В результате после длительного обсуждения члены комиссии одобрили данное предложение. Решено также создать рабочую группу, которая детально проанализирует представленные улицы и выберет часть из них, где будет реализован.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году инициативная группа вышла в мэрию Воронежа с предложением о переименовании улицы Волгоградской в улицу Сталинградскую и улицы Каляева — в улицу Петропавловскую. Тогда против переименования выступили сами воронежцы.

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