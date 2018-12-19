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«Сказки поднебесной»: выставка в Центральном доме художника в Москве

Культура

Композиции выполнены в старинных китайских художественных техниках

Москва, 19 декабря 2018, 14:31 — REGNUM  В Центральном доме художника в Москве проходит выставка-продажа картин «Сказки поднебесной». Московские художники представили свои работы, выполненные в старинных китайских техниках Гунби, Могуфа, Шань-Шуй и других. По традиции, это не только изящные композиции, но и картины, наполненные восточной мудростью. Организаторы не сомневаются, что именно такие зарисовки станут лучшим новогодним подарком и самому себе. и близким.

В программе выставки мастер-классы от участников экспозиции, совместная роспись декоративных тканей.

Экспозиция работает до 23 декабря.

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Культурная хроника
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