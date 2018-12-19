20th Century Fox выпустила трейлер «Крепкого орешка» в стиле «Один дома»

Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Кинокомпания 20th Century Fox в рамках промоушена выхода «Крепкого орешка» на Blu-ray выпустила ролик с нарезкой моментов из фильма в стиле комедии «Один дома». Видео было опубликовано 18 декабря на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Таким образом, компания решила продвигать картину как «лучшую рождественскую историю». Стоит отметить, что вместе с роликом она выпустила специальную обложку к диску, выполненную в стиле вязаного свитера.

https://twitter.com/Cinephellas/status/1075173727351070720

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Напомним, события в «Крепком орешке» происходят в канун Рождества. Офицер полиции Джон МакКлейн (Брюс Уиллис), желая помириться со своей женой, приезжает в небоскреб её компании, где проходит праздничная рождественская вечеринка.

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