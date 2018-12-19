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Видео: актриса Эмма Стоун снялась в «гипнотизирующем» клипе Пола Маккартни

Культура

Новая песня музыканта называется Who Cares

Лондон, 19 декабря 2018, 13:26 — REGNUM  В сети набирает популярность новый «гипнотизирующий» музыкальный клип Пола Маккартни, в котором снялась актриса Эмма Стоун. Видео было опубликовано 18 декабря на YouTube-канале музыканта.

По сюжету Маккартни играет роль странного доктора-гипнотизера, к которому героиня Стоун приходит на прием. Песня называется Who Cares, что можно перевести как «какая разница» или «кому какое дело». Во время сеанса гипноза женщина попадает в черно-белый мир, в котором она спасается от мимов (исполнителей пантомимы). После выхода из транса она обнаруживает, что находится одна в пустой комнате.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Пол Маккартни и Ринго Старр вновь сыграли вместе на концерте в Лондоне. В шоу также поучаствовал гитарист Rolling Stones Ронни Вуд. Музыканты исполнили песню Get Back.

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