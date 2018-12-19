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Канал SyFy решил продлить сериал «Ван Хельсинг» на четверый сезон

Культура

Роль Ванессы Ван Хельсинг в нем исполняет актриса Келли Овертон

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 12:50 — REGNUM  Телеканал SyFy объявил о своем решении продлить сериал «Ван Хельсинг» на 4 сезон, при этом проект поменяет своего шоураннера. Об этом 19 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1075317563842748416

Продолжение шоу его поклонники смогут увидеть в 2019 году, четвертый сезон будет состоять из 13 эпизодов. Нил Лабут оставил должность шоураннера, на смену ему пришел Джонатан Уолкер. Отмечается, что Лабут решил сосредоточиться на шоу Netflix The I-Land, в котором он также занимает должность шоураннера.

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Напомним, первая серия «Ван Хельсинга» вышла на SyFy в июле 2016 года. Главным героем шоу является воскрешенный из мертвых борец с вампирами Ванесса Ван Хельсинг, её роль исполнила актриса Келли Овертон.

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