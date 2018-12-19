В Москве открывается выставка художника Оскара Рабина

Москва, , 12:25 — REGNUM 19 декабря в московском Мультимедиа Арт музее открывается выставка одного из культовых художников русского андеграунда Оскара Рабина «Оскар Рабин. Hommage». Выставка приурочена организаторами к 40 дням со дня смерти мастера. Куратором экспозиции выступила директор МАММ Ольга Свиблова. Картины предоставили Третьяковская галерея, Tsukanov Family Foundation, Фонд U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых, Александр Кроник, Игорь Маркин и другие коллекционеры. Среди представленных работ много довольно известных полотен — «Скрипка, лампа и стакан», «Барак с луной», «Ура!» и другие.

Оскар Рабин по праву считается одним из основателей русского андеграунда. Отчисленный еще в 1949 году «за формализм» из художественного института им. Сурикова, он становится приверженцем мрачной живописи, фиксируя в темных тонах окружающую советскую действительность. Вскоре у него в бараке в подмосковном поселке Лианозово начинают собираться художники и литераторы неформального толка. Впоследствии этот кружок станет даже называться «Лианозовской школой». После печально знаменитой «Бульдозерной выставки» в 1974 году, организатором и участником который был Оскар Рабин, встал вопрос о его высылке, что и происходит в 1978 году. Далее — история успеха и признания. Во многих странах с успехом проходят персональные выставки, его картины приобретают знаменитые государственные и частные собрания. Художнику возвращают российское гражданство, он становится кавалером ордена Российской академии художеств «За служение искусству», большие ретроспективные экспозиции проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

Рабин скончался 8 ноября 2018 года в возрасте 90 лет во Флоренции, где должно было состоятся открытие выставки. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.