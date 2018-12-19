Появилась информация о полнометражном фильме «Звёздный крейсер «Галактика"»

Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Писатель Джей Басу («Девушка, которая застряла в паутине», «Ангелы Чарли») будет работать над созданием сценария для нового полнометражного фильма «Звёздный крейсер «Галактика». Об этом 18 декабря сообщил портал Screen Rant.

Известно, что снимать фантастическую картину будет режиссёр Френсис Лоуренс («Голодные игры», «Красный воробей»), производством фильма займется кинокомпания Universal Pictures. Стоит отметить, что проект существует уже около 10 лет, работа над ним началась ещё в 2009 году.

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Напомним, оригинальный фильм «Звёздный крейсер «Галактика» телеканал ABC показал в 1978 году, картина стала пилотным эпизодом одноименного сериала. В 2004 году Рональд Д. Мур и Дэвид Эйк выпустили ремейк, который получил даже большую популярность, чем оригинал.