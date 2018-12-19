Создатель комиксов про Венома ответил критикам фильма

Лос-Анджелес, США, , 11:11 — REGNUM Один из создателей комиксов про Венома похвалил одноименный фильм Рубена Флейшера и сказал, что, возможно, большая часть критиков относится к старшей возрастной группе, которая просто не поняла фильм. Об этом 18 декабря сообщил портал Heroic Hollywood.

Тодд Макфарлейн заявил, что для него картина стала самой настоящей «поездкой на американских горках». По поводу критики он сказал, что, возможно, «Веном» также пришли смотреть люди, которым сейчас уже больше 40 лет. Художник отметил, что они, скорее всего, не смогли представить, какие бы у них были впечатления, если бы они увидели эту картину в подростковом возрасте.

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Напомним, «Веном» стал одним из самых кассовых фильмов 2018 года, главную роль в нем исполнил Том Харди. Несмотря на критику определенной части фанатского сообщества Marvel, ему удалось собрать в мире больше, чем кинокомиксам «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и Оса». Сумма мировых кассовых сборов картины составила более $854 млн.

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