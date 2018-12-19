Галина Волчек получила поздравления от Путина с юбилеем

Москва, , 10:53 — REGNUM Сегодня, 19 декабря, художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Волчек празднует свой 85-й день рождения. С юбилеем народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин.

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"Вас по праву считают безгранично талантливым, увлечённым человеком — подлинным творцом и созидателем», — говорится в тексте поздравительной телеграммы главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил «непререкаемый авторитет и огромное уважение», которое Волчек снискала благодаря «вере в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям».

С юбилейной датой актрисы совпало ещё одно важное событие — возвращение театра «Современник» в историческое здание на Чистых прудах.

«Убеждён, что этот легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска», — добавил Путин.

Напомним, Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. После окончания в 1955 году Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко актриса и другие выпускники этого учебного заведения создали студию молодых актёров, которая впоследствии и стала театром «Современник».

В 1989 году Галине Волчек было присвоено звание народной артистки СССР. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2017 году ей также было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.