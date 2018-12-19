«Возвращение домой»: праздничный вечер театра «Современник»

Москва, , 09:19 — REGNUM 19 декабря в истории легендарного московского театра «Современник» откроется новая страница — труппа возвращается в родное здание на Чистых прудах. После многолетней масштабной реконструкции оно вновь приглашает поклонников театрального искусства. В ознаменование долгожданного события коллектив представит специальную постановку «Возвращение домой». И, конечно, коллектив театра поздравит своего художественного руководителя Галину Борисовну Волчек с юбилеем, который по счастливой случайности совпал с первым представлением в обновленном здании. И хотя прославленный режиссер упорно отбивается от этой чести, нет сомнения, что артисты служащие под ее руководством 46 лет, найдут добрые слова для Галины Борисовны.

В театре сегодня, 19 декабря, по старинной традиции большой съезд гостей — отметить двойной праздник придут друзья театра, коллеги по цеху, строители, руководство Москвы, много сделавшее для появления в столице еще одной суперсовременной площадки. На вечере, как ожидается, выступят Максим Галкин, Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители и многие другие. Ответственный за успешное проведение мероприятия — Сергей Гармаш.

В здание на Чистых прудах тогда молодой, но уже нашумевший коллектив театра с некоторой помпой въехал в 1974 году. Собственно, при советской власти это строение и использовалось как концертно-театральная площадка, разместившаяся в построенном в 1914 году по проекту известного архитектора Романа Клейна кинотеатре «Колизей». С тех пор здание подкрашивали, ремонтировали в экстренных случаях, но фундаментально не перестраивали. Теперь, наконец-то, отлажены все инженерные коммуникации, отремонтированы внутренние пространства, оборудована по последнему слову техники сцена, сделан удобный и современный зрительный зал, блистает фойе, расширен буфет… В общем, сделано все, чтобы и зритель, и артисты чувствовали себя комфортно.

Праздновать Новый год принято дома, что теперь и сделают артисты театра.