Опубликован черный список лучших сценариев Голливуда 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 08:58 — REGNUM Опубликован черный список сценариев 2018 года, который появился в результате голосования более 300 экспертов. В нем оказалось 73 работы, 28 из которых относятся к жанру технологий, фантастики и сверхъестественного. Об этом 18 декабря сообщил портал UPROXX.

https://twitter.com/theblcklst/status/1074710822260224000

К выпуску списка был снят ролик, в котором снялся актер Пол Шир. В видео содержится очень много отсылок к выбранным 73 сценариям. Издание отмечает, что год от года меняется картина победителей и в 2018 году список получился достаточно разнообразный.

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Напомним, черный список лучших сценариев Голливуда — это список сценариев для неснятых пока ещё фильмов, которые больше всего понравились голливудским продюсерам и режиссёрам. На сегодня экранизированы уже 446 работ из этого списка, в частности, в нем в свое время оказались сценарии к фильмам «Все деньги мира», «Тоня против всех» и «Миллионер из трущоб».

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