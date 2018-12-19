В Якутске подвели итоги мероприятий в честь 125-летия Платона Ойунского

Якутск, , 08:44 — REGNUM Итоги мероприятий, посвященных 125-летию якутского писателя и общественного деятеля Платона Ойунского, подвели на торжественной церемонии в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), сообщает 19 декабря пресс-служба вуза.

Выступившая на мероприятии заместитель директора по научно-исследовательской работе института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Матрена Попова сообщила, что мероприятия, посвященные 125-летию Платона Ойунского, начали проводиться с апреля этого года. Тогда магистранты кафедры якутской литературы организовали круглый стол на тему «Великий столетний план». В сентябре около 400 участников из шести стран собрала международная научная конференция «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие П.А. Ойунского». Организаторами конференции выступили Министерство культуры и духовного развития Якутии, СВФУ, Республиканская ассоциация Олонхо и театр Олонхо.

Сотрудники кафедры якутской литературы и института психологии СВФУ провели конкурсы чтецов стихотворений Ойунского. Победителями стали двое первокурсников университета. Институт Олонхо организовал республиканский конкурс эссе «Мой Ойунский», куда было прислано 48 работ из Вилюйского, Кобяйского, Тааттинского улусов и городов Мирного, Нерюнгри и Якутска. На всех мероприятиях в университете проходила выставка публикаций Платона Ойунского из фонда Научной библиотеки СВФУ.

«Когда с таким размахом проводится юбилей одного из выдающихся людей нашей республики, это оказывает положительное влияние на формирование мировоззрения нашей молодежи. Если они будут понимать ценность того вклада в культуру народа, который внесли Платон Ойунский, Максим Аммосов и другие представители якутской интеллигенции, то появится желание совершать новые открытия, творить и работать, прославляя родной край», — отметил проректор по довузовскому, педагогическому и дополнительному профессиональному образованию СВФУ Михаил Федоров.

Платон Ойунский (1893−1939) якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы. С его именем связывают становление государственности и рождение Якутской АССР. Был арестован в феврале 1938 года по обвинению в «руководстве буржуазно-националистической контрреволюционной организацией». Полностью реабилитирован в октябре 1955 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный аэропорт Якутии получил имя писателя.

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