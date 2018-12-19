Создатели фильма про ежа Соника ответили на критику фанатов

Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM Создатели картины «Соник в кино» ответили на критику фанатов персонажа по поводу его чрезвычайной реалистичности, которую инициировали первые постеры будущего фильма. Они опубликовали ответ 18 декабря на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/SonicMovie/status/1074853082159243264

Одним из объектов критики стали мускулистые ноги Соника, некоторые фанаты назвали их «ужасными». В ответ на это создатели картины опубликовали изображение, на котором персонаж с ещё более накаченными ногами держит перед собой плакат с надписью: «Разве парень не может тренироваться? Увидимся в следующем году. Соник». Также на изображении показана дата премьеры картины, она назначена на 8 ноября 2019 года.

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Напомним, фильм снимает режиссёр Джефф Фоулер, которого зрители знают по короткометражкам «Суслик обломался». Озвучит ежа Соника актер Бен Шварц, а роль злодея Айво Роботника исполнит Джим Керри.