Лос-Анджелес, США, , 08:01 — REGNUM Джон Красински и Эмили Блант признаны парой года в Голливуде. Об этом 18 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter, журналистам которого они дали большое интервью.

Супруги начали встречаться в 2008 году, а свадьбу они сыграли в 2010 году. В интервью они отметили, что каждый из них строит свою карьеру в основном по отдельности, а фильм ужасов «Тихое место» стал исключением. Блант вообще могла не сняться в этой ленте, если бы однажды не прочла сценарий. Красински, работая над сценарием, втайне написал роль для неё, и однажды он чуть было не отказался от этой идеи.

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Напомним, Эмили Блант также знакома зрителям по таким фильмам, как «Грань будущего» и «Убийца». 3 января 2019 года на экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Мэри Поппинс возвращается», в котором она исполнила роль няни-волшебницы. Кроме «Тихого места» Джона Красински зрители могли видать в фильмах «Детройт», «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» и «Земля обетованная».

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