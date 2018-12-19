Худрук Малого театра рассказал о болезни Мартьянова

Москва, , 07:31 — REGNUM Заслуженный артист России актер Олег Мартьянов, скончавшийся в Москве на 67-м году жизни, очень долго болел, об этом РЕН ТВ рассказал художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

«Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни», — сказал Соломин, добавив, что артист давно не работал в театре.

Напомним, Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра в 1973 году, на его счету около 70 работ, среди которых две центральные роли по российским классическим произведениям — роль Ивана в сказке «Конек-Горбунок» Петра Ершова и Ипполита в произведении «Не всё коту масленица» Александра Островского.

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