В США отметят 40-летие дипломатических отношений с Китаем фотовыставкой

Хьюстон, США, , 06:38 — REGNUM Выставка фотографий в честь 40-летия установления дипломатических отношений между Китаем и США пройдет в начале января в Хьюстоне, четвертом по величине городе Соединенных Штатов, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Во время пресс-конференции, прошедшей 17 декабря в Хьюстоне, было заявлено, что фотовыставка продлится с 5 по 12 января и соберет работы современных китайских и американских художников. Кроме того, пройдет выставка по случаю 120-летия со дня рождения известного китайского художника Чжана Дацяня.

Генеральный консул Китая в Хьюстоне Ли Цянминь заявил, что культурные обмены между странами играли огромную роль в развитии отношений в последние четыре десятилетия. Он также предложил сделать подобного рода обмены более частыми, дабы усилить взаимопонимание между народами.

Во время мероприятия будут представлены 30 выдающихся фоторабот, где будут показаны важнейшие исторические этапы и достижения в развитии двусторонних отношений между США и КНР, которые только были за последние 40 лет. В то же время, будут представлены десятки реплик работа Чжана Дацяня, а также произведения ряда американских и китайских художников.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка культур на антивоенную тематику австралийской художницы Дианы Вильямс пришлась по вкусу китайскому зрителю, её посетило более 200 тыс. гостей с момента ее открытия в китайском Наньчане в мае 2018 года.

Напомним, что официальные дипломатические отношения между США и КНР были заключены только в 1979 году после того, как Китай взял курс на построение «социализма с китайскими особенностями», а также начал продолжающиеся по сей день с 1978 года политику реформ открытости.

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