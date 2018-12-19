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Седьмой сезон станет последним для сериала «Элементарно»

Культура

Создателям нечего добавить

Вашингтон, 19 декабря 2018, 02:07 — REGNUM  Телесериал «Элементарно» с Люси Лю и Джонни Ли Миллером в главных ролях будет закрыт после седьмого сезона, сообщает портал Deadline.

Портал сообщает, что участники и создатели шоу обсудили будущее сериала и пришли к мнению, что телесериал пора закрыть после седьмого сезона. Как заявил исполнительный продюсер «Элементарно» Карл Беверли, команда, создававшая сериал, пришла к выводу, что вся история уже рассказана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря актриса сериала «Сорвиголова» Эми Ратберг заявила, что инициатива закрыть сериал принадлежит Netflix, а не студиям Marvel или Disney. Сериал было решено закрыть после третьего сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Сорвиголовы»: Marvel и Disney не хотели закрывать сериал

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