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«Кинопоиск» представил лучшие сериалы 2018 года

Культура

В список попали и два российских телесериала

Москва, 19 декабря 2018, 01:38 — REGNUM  Редакция портала «Кинопоиск» представила 15 лучших сериалов 2018 года. В список попали и два российских телесериала.

Среди российских сериалов, отмеченных порталом, названы «Домашний Арест» режиссера Петра Буслова и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова.

В список также попали такие сериалы как «Baby», «Барри», «Видоизмененный углерод», «Конец ***го мира», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Маленькая барабанщица», «Маньяк», «Острые предметы», «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, «Призраки дома на холме», мультсериал «Разочарование» от создателя «Симпсонов» Мэтта Грёнинга, «Террор» и «Убивая Еву».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря эксперты американского Института Киноискусства (AFI) опубликовали рейтинг лучших 10 сериалов уходящего года. На первом месте оказался сериал «Американцы», на втором — «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», на третьем — «Атланта» с Дональдом Гловером в главной роли.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты Института киноискусства США составили топ-10 сериалов 2018 года

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