Под картиной Петрова-Водкина нашли утерянный портрет Пушкина

Санкт-Петербург, , 01:20 — REGNUM Специалисты Государственного Русского музея обнаружили считавшийся утраченным портрет русского писателя Александра Пушкина авторства Кузьмы Петрова-Водкина, сообщает пресс-служба музея.

Сообщается, что портрет Пушкина был обнаружен под полотном «Колхозницы» русского живописца. Заведующий отделом технологических исследований музея Сергей Сирро заявил, что очертание другого изображения просматривалось на картине даже при обычном визуальном осмотре. Но для того, чтобы выяснить, что же находится под верхним слоем, потребовалась помощь специальной аппаратуры.

Оказалось, что под картиной «Колхозницы» находится портрет Пушкина, датированный ориентировочно 1930-ми годами. Отмечается, что ранее картина считалась утраченной: якобы художнику не понравился портрет и он портрет уничтожил.