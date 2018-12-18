В Закарпатье отреставрируют деревянные храмы

Киев, , 22:00 — REGNUM На реставрацию деревянных храмов в Закарпатье будет выделено в 2019 году 4,2 млн гривен ($150 тыс.), сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в Закарпатской области насчитывается 120 деревянных храмов. По словам главы области Геннадия Москаля, храмы особенно привлекают туристов. Отмечается, что в ближайшее время будут отреставрированы церковь Святого Духа, церковь Святого Николая, церковь Святой Параскевы, а также другие церкви.

Напомним, ранее посольство США в Киеве опубликовало предупреждение для граждан США, собирающихся посетить Украину на новогодние праздники. В посольстве отметили, что на Украине существуют угрозы со стороны «лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе», и рекомендовали гражданам США воздержаться от мест массового скопления людей.