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Названы трое самых успешных музыкантов-гастролеров 2018 года

Культура

Первое место досталось британцу Эду Ширану

Лондон, 18 декабря 2018, 16:34 — REGNUM  Британского музыканта Эда Ширана назвали самым успешным гастролером 2018 года. За время своего мирового тура он смог заработать более $432 млн. Об этом 18 декабря сообщила газета The Independent.

На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт, концертные выступления принесли ей в 2018 году около $345 млн. Третья позиция досталась рэперу Jay Z и певице Бейонсе, которые в рамках тура OTRII собрали в США и ЕС около $254 млн.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что самой прослушиваемой песней на потоковых-сервисах стала песня «Богемская рапсодия» группы Queen. Отмечалось, что её прослушали более 1,5 млрд раз.

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