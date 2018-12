Во вселенной Warhammer 40,000 появится анимационный сериал

Ноттингем, Великобритания, , 16:37 — REGNUM Компания Games Workshop работает над первым анимационным сериалом в популярной вселенной Warhammer 40,000. Проект будет называться Angels of Death и расскажет об одном из легионов космического десанта, сообщается на портале Warhammer Community.

Съёмкой нового сериала займётся команда, ранее снявшая серию мультфильмов Helsreach и короткометражный фильм Guardsman. Создатели сериала сообщили, что хотят воплотить в жизнь мрачную атмосферу далёкого будущего: зрителей ожидают масштабные битвы, героические жертвы и пафосные речи. Сериал планируется выпустить в 2019 году на YouTube-канале Warhammer TV. На этом канале уже опубликован первый тизер-трейлер проекта.

Напомним, что Warhammer 40,000 — настольная игра, созданная британской компанией Games Workshop. Действия игры разворачивается в мрачной альтернативной вселенной, наполненной космическими путешествиями и войнами представителей разных рас. По вселенной Warhammer 40,000 вышли десятки книг и видеоигр для различных платформ. Четыре из них (The Horus Heresy: Betrayal At Calth, Necromunda: Underhive Wars, Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, Battlefleet Gothic: Armada 2 и Warhammer 40,000: Mechanicus) появились в 2018 году.

