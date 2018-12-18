Проекту российского мультфильма «Домики» в декабре исполнится год

Москва, , 14:21 — REGNUM Первый анимационный проект студии «100 киловатт», который получил название «Домики», 25 декабря 2018 года отпразднует свой первый год работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители компании.

Первый мультфильм серии был показан 25 декабря 2017 года в эфире телепрограммы «Спокойной ночи малыши!» на канале «Карусель». С этого момента студия ежемесячно выпускает по две серии для этой детской передачи.

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Напомним, студия «100 киловатт» была создана ВГТРК. В январе 2018 года она выпустила мультфильм «Бобр добр», рассчитанный на аудиторию детей от 4 до 6 лет.

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