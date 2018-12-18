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Ушла из жизни художница Любовь Лондон

Культура

Лондон умерла у себя в квартире на проспекте Мира в Москве

Москва, 18 декабря 2018, 13:17 — REGNUM  В возрасте 94 лет ушла из жизни известная российская художница и скульптор Любовь Лондон, сообщает 18 декабря РЕН ТВ.

Сообщается, что Лондон умерла у себя в квартире на проспекте Мира в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Любовь Лондон писала портреты, а также создавала скульптуры из фарфора, мрамора, керамики, бронзы и других материалов. Была членом Союза художников СССР. Ее произведения есть в музеях России, Украины, Казахстана, Германии, Италии и других странах

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на 91-м году жизни в Италии умер российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово» Оскар Рабин.

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