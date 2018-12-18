В регионах России создадут 660 модельных библиотек

Москва, , 12:57 — REGNUM В России в рамках национального проекта «Культура» в 2019—2024 гг. будет создано 660 модельных муниципальных библиотек. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей, сообщили в Минкультуры РФ.

По словам замминистра культуры Ольги Яриловой, все библиотеки будут оснащены скоростным интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами.

Также средства будут направлены на модернизацию оборудования и мебели и повышение квалификации персонала и многое другое.

В каждом регионе России— участнике проекта — будут созданы современные библиотечные центры с новым стандартом работы учреждений культуры.

Ярилова отметила, что прирост посещаемости обновленных библиотек вырос и в настоящее время составляет от 50%, в 2,5 раза выросла частота посещений читален.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обеспокоен ростом цен на книги, в том числе детские. На этом фоне особое значение приобретает комплектование библиотек необходимой литературой.

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