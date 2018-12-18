Вторник, 18 Декабря 2018 года
12:34:45 МСК

В Ярославле депутат предложил отдать здание кирхи православной церкви

Культура

Объяснив нехваткой места для православной гимназии

В Ярославле депутат предложил отдать здание кирхи православной церкви
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Лютеранская церковь в Ярославле

Ярославль, 18 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выступил против возвращения здания кирхи лютеранской церкви. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

18 декабря комиссия по собственности муниципалитета рассмотрела обращение религиозной общины о возвращении в собственность здания церкви. Кирха была основана в 1846 году, в 1934 году была закрыта. С 2000-х годов ярославские лютеране начали восстановление церкви, сейчас в ней проходят службы и органные концерты.

Но Дмитрия Петровского намерение мэрии вернуть кирху удивило.

Мы, вообще, православная страна. И если наш патриарх напишет, чтобы передать это православной церкви, может, передадим православным? Я прочитал справку архива, и там написано, что основную сумму денег выделил Николай Второй из государственной казны. Именно государство оплачивало постройку этого здания, и отдавать его какой-то частной религиозной организации, которая к тому же не обладает большим количеством поклонников, на мой взгляд, не совсем правильно. У нас православная церковь нуждается во многом. У нас, например, есть православная гимназия, дети ютятся в маленьких классах, а здесь огромное помещение, почему бы его не отдать православной гимназии?, — заявил Дмитрий Петровский.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов пытался убедить народных избранников, что Евангелическая лютеранская церковь по законодательству обладает такими же правами, как и Русская православная церковь.

Я бы не хотел, чтобы это привело к какому-то межрелигиозному напряжению… Мы же не ставим вопрос, чтобы в мечети открыть кирху, а в православном храме мечеть, — сказал заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В итоге депутаты проголосовали за передачу церкви лютеранской общине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Церковная реституция: за и против
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить