Опубликован топ-10 лучших рождественских фильмов компании Disney

Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Составлен топ-10 лучших рождественских комедий по версии портала Screen Rant. Первое место критики решили отдать ленте Роберта Земекиса «Рождественская история» (2009). Полный список был опубликован 17 декабря на сайте издания.

Вторую строчку занял мультфильм «Микки: Однажды под Рождество», выпущенный Disney в 1999 году. На третьем месте оказалась картина «Рождество семьи Маппет» (A Muppet Family Christmas, 1987). Кроме этих фильмов в первую пятерку вошли «Рождественская сказка Маппетов» (1992) и «Кошмар перед Рождеством» (1993).

В топ-10 лучших рождественских картин также попали «Щелкунчик и четыре королевства» (2018), «Я буду дома к Рождеству» (1998), «Санта-Клаус» (1994), «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество» (1997) и «Снежная пятёрка» (2008).

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Напомним, ранее портал Screen Rant опубликовал топ-10 фильмов ужасов 2018 года. В первую тройку попали фильмы «Реинкарнация» (Ари Астер), «Тихое место» (Джон Красински) и «Суспирия» (Лука Гуаданьино).

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