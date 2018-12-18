Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс остановил съемки картины

Нью-Йорк, США, , 11:03 — REGNUM Режиссер нового кинокомикса DC «Джокер» Тодд Филлипс объявил о том, что съемки картины закончены. Соответствующую публикацию он разместил 18 декабря в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrgpB31hGGx/

Филлипс выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлен в монтажной комнате. Режиссёр отметил, что съемки картины были «забавными». Стоит отметить, что «Джокер» будет отличаться от предыдущих фильмов DC, в нем впервые будет показана история превращения неудачливого комика Артура Флека в Джокера.

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Напомним, главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс, её премьера запланирована на 4 октября 2019 года. Стоит отметить, что фильм получил достаточно небольшой бюджет — $55 млн.

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