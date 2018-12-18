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Режиссер фильмов «Форсаж» заключил многолетнее соглашение с Apple

Культура

Джастин Лин будет снимать сериалы, предназначенные дляглобального рынка

Купертино, США, 18 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  Режиссёр Джастин Лин, являющийся основателем студии Perfect Storm Entertainment, подписал многолетний контракт с Apple. Об этом 17 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что по условиям контракта Лин и его компания в течение нескольких лет будут работать над созданием сериалов, предназначенных для глобального рынка. Стоит отметить, что продюсер имеет подобное соглашение с компанией Sony.

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Напомним, Джастин Лин известен зрителям по своей работе над фильмами франшизы «Форсаж». В 2016 году он снял картину «Стартрек: Бесконечность». Также он работал над созданием двух эпизодов второго сезона сериала «Настоящий детектив».

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