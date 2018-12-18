Звезда «Сорвиголовы»: Marvel и Disney не хотели закрывать сериал

Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM Актриса Эми Ратберг, исполнившая в сериале «Сорвиголова» роль Марси Стал, заявила, что инициатива закрытия сериала принадлежит исключительно Netflix, а не Marvel или Disney. Об этом 17 декабря сообщил портал Entertainment Weekly.

Ратберг пояснила, что её знакомые, работавшие в Marvel, были сильно удивлены новости об отмене сериала. Она добавила: до этого ходили разговоры, что производство четвертого сезона шоу начнется в феврале 2019 года, а актерский состав и вовсе был уверен в том, что всего будет снято пять сезонов «Сорвиголовы».

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Напомним, о том, что потоковый сервис Netflix решил закрыть сериал «Сорвиголова» после третьего сезона стало известно в ноябре 2018 года. Перед этим компания объявила о том, что она закрывает шоу «Железный кулак» и «Люк Кейдж».

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