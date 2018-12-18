Режиссёр кинокомикса «Шазам» высказался по поводу «Аквамена»

Лос-Анджелес, США, , 09:16 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, работающий сейчас над созданием кинокомикса «Шазам», высказался о фильме «Аквамен» Джеймса Вана. Соответствующую публикацию он разместил на странице соцсети Twitter.

https://twitter.com/ponysmasher/status/1074876388824498176

После просмотра «Аквамена» Сандберг написал, что, по его мнению, фильм был «эпическим». Он добавил, что картина является одним из самых захватывающих и зрелищных экшенов.

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Напомним, на экраны кинотеатров США «Аквамен» выйдет 21 декабря 2019 года, за ним последует «Шазам» (5 апреля 2019 года). Следующими кинокомиксами DC будут «Джокер» (10 октября 2019 года), «Хищные птицы» (7 февраля 2020 года) и «Чудо-женщина» 1984 (5 июня 2020 года).

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