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Netflix объявил актерский состав фэнтезийного сериала «Темный кристалл»

Культура

В шоу снимутся актеры из множества известных шоу

Нью-Йорк, США, 18 декабря 2018, 08:16 — REGNUM  Компания Netflix объявила актерский состав сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», который станет приквелом фэнтезийного фильма 1982 года. Об этом 17 декабря сообщил портал Cinema Blend.

В сериале снимутся такие актеры, как Терон Эджертон (Kingsman), Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Натали Эммануэль («Игра престолов»). Компанию на съемочной площадке им составят Катрина Балф («Финансовый монстр»), Хелена Бонэм Картер («Бойцовский клуб») и Харрис Дикинсон («Темные отражения»). Также стало известно, что некоторых персонажей озвучат Натали Дормер («Игра престолов»), Эдди Иззард («Виктория и Абдул») и Шазад Латиф («Звёздный путь: Дискавери»).

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Напомним, оригинальный фильм в 1982 году сняли режиссёры Джим Хенсон и Фрэнк Оз. Его действие происходит в фантастическом мире, где за много сотен лет до начала событий раскололся некий артефакт под названием «Темный кристалл», что привело к появлению рас скексисов и мистиков.

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