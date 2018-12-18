Netflix объявил актерский состав фэнтезийного сериала «Темный кристалл»

Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Компания Netflix объявила актерский состав сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», который станет приквелом фэнтезийного фильма 1982 года. Об этом 17 декабря сообщил портал Cinema Blend.

В сериале снимутся такие актеры, как Терон Эджертон (Kingsman), Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Натали Эммануэль («Игра престолов»). Компанию на съемочной площадке им составят Катрина Балф («Финансовый монстр»), Хелена Бонэм Картер («Бойцовский клуб») и Харрис Дикинсон («Темные отражения»). Также стало известно, что некоторых персонажей озвучат Натали Дормер («Игра престолов»), Эдди Иззард («Виктория и Абдул») и Шазад Латиф («Звёздный путь: Дискавери»).

Читайте также: Netflix и Nikelodeon выпустят сериал о хот-доге «Пинки Малинки»

Напомним, оригинальный фильм в 1982 году сняли режиссёры Джим Хенсон и Фрэнк Оз. Его действие происходит в фантастическом мире, где за много сотен лет до начала событий раскололся некий артефакт под названием «Темный кристалл», что привело к появлению рас скексисов и мистиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер из «Ходячих мертвецов» снимется в новой версии шоу «Сумеречная зона»