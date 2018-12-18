Драма Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»

Беверли-Хиллз, США, , 07:23 — REGNUM В короткий список картин — претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не вошел фильм российского режиссера Константина Хабенского «Собибор». Это следует из сообщения на сайте организаторов премии — Американской академии киноискусств.

Из 87 картин в шорт-лист включены девять. Среди них — ленты «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, «Перелетные птицы» Кристины Джэллего и Чиро Гуерры (Колумбия), «Айка» казахстанского режиссера Сергея Дворцева.

Драма «Собибор» посвящена событиям осени 1943 года — восстанию в лагере смерти, находившемся в оккупированной нацистами Польше. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт. Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие».

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе и станет 91-й по счету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что авторы «Собибора» не получат премию «Оскар», так как эта награда — «вещь сугубо политическая». Вместе с тем вниманием этот фильм не обойдут, полагал он.

Читайте также: Мединский: «Собибор» не получит Оскар из-за политики

Читайте ранее в этом сюжете: «Собибор» Хабенского выйдет в американском прокате