Пол Маккартни и Ринго Старр снова сыграли вместе

Лондон, , 01:59 — REGNUM Музыкант Пол Маккартни вышел на сцену с другим экс-участником группы The Beatles барабанщиком Ринго Старром, вместе они исполнили одну из песен ливерпульской четверки, сообщает газета The Independent.

Сообщается, что во время концерта Маккартни на сцену вышел Ринго Старр. Они исполнили песню «Get Back», чем удивили фанатов.

«Не знаю, как это для вас, но для меня это было невероятным», — заявил Старр после исполнения песни.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в честь 50-летнего юбилея выхода альбома The Beatles «White Album» на официальном YouTube-канале ливерпульской четверки появился клип на песню «Back in the U.S.S.R.». Клип представляет собой нарезку из видеохроники, которая сопровождается текстом песни.

Читайте ранее в этом сюжете: The Beatles в честь юбилея «вернулись в СССР»