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В Петербурге открылась выставка «Северный город. Образ и слово»

Культура

Выставка продлится один год

Санкт-Петербург, 18 декабря 2018, 01:31 — REGNUM  В Музее кукол Санкт-Петербурга на улице Камской открылась выставка «Северный город. Образ и слово», сообщает Nation News.

Выставка объединяет работы, состоящие из кукол, фотографий, видеопрезентаций и текстов под общей тематикой образов Северной столицы. Куклы, показанные на экспозиции, представлены в виде горожан, имеющих свою собственную историю и предназначение. Для создания антуража используются фотографии, которые создают иллюзию восприятия Санкт-Петербурга.

Отмечается, что выставка продлится один год. Организаторы подчеркивают, что этот проект будет интересен не только детям, но и взрослым. Предполагается, что выставка поможет посетителям подробнее ознакомиться с мифологией Северной столицы.

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