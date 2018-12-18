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Актер Джефф Бриджес получит почетную награду «Золотого глобуса»

Культура

Награды в разное время удостаивались такие актеры как Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд

Актер Джефф Бриджес получит почетную награду «Золотого глобуса»
Цитата из к/ф «Человек со звезды». Реж. Джон Карпентер. 1984. США
Джефф Бриджес

Вашингтон, 18 декабря 2018, 01:13 — REGNUM  Американский актер Джефф Бриджес будет удостоен почетной наградой Сесила деМилля на 76 церемонии вручения премии «Золотой глобус» 6 января 2019 года, сообщает официальный сайт премии.

«Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) рада вручить награду Сесила деМилля — 2019 Джеффу Бриджесу. Великолепная работа Бриджеса в разных жанрах завоевывала сердца и умы зрителей по всему миру на протяжении шести десятилетий. С нетерпением ждем награждения «Чувака» (главный герой фильме «Большой Лебовски», роль которого исполнил Бриджес — прим. ИА REGNUM ), его запоминающейся карьеры и его гуманитарных достижений на предстоящей церемонии награждения Золотого глобуса», — заявил президент ассоциации Мейер Татна.

Премия Сесила деМилля вручается ежегодно талантливым личностям, которые оказали значительное влияние на развлекательную индустрию. Лауреатов премии выбирает совет директоров HFPA. Награды в разное время удостаивались такие актеры как Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд и другие.

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Кинематограф
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