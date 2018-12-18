Леониду Броневому исполнилось бы 90 лет

Москва, , 00:50 — REGNUM Российскому и советскому актеру Леониду Броневому 17 декабря исполнилось бы 90 лет.

Напомним, звезда советского кино Броневой родился 17 декабря 1928 г. в Киеве. Работал диктором на радио, снимался в кино, играл в театре.

Его кинодебют состоялся в 1964 году: роль полковника жандармерии в картине «Товарищ Арсений» режиссера Ивана Лукинского (посвящен революционеру, народному комиссару по военным и морским делам СССР Михаилу Фрунзе).

Звания Народный артист СССР был удостоен в 1987 году за заслуги в области советского театрального искусства. Является лауреатом Государственных премий РСФСР и России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Броневой ушел из жизни 9 декабря 2017 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище, где 19 октября 2018 года открыт памятник.

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