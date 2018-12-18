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Йоко Оно откроет свою выставку в Москве в октябре 2019 года

Культура

Выставка расскажет зрителю о смысле искусства

Йоко Оно откроет свою выставку в Москве в октябре 2019 года
Eva Rinaldi
Йоко Оно

Москва, 18 декабря 2018, 00:51 — REGNUM  Японская художница и вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона Йоко Оно приедет в Москву в октябре 2019 года, чтобы открыть собственную выставку в Московском музее современного искусства (ММОМА), сообщает пресс-служба музея.

Сообщается, что выставка работ Йоко Оно под названием «The Sky is Always Clear» откроется 1 октября и будет работать до 24 ноября 2019 года. По замыслу организаторов, экспозиция раскроет основные составляющие художественных практик Оно и донесет до зрителя позицию художницы о смысле искусства.

Выставка состоится в рамках XIV Международного фестиваля современного искусства «Территория».

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