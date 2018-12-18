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Названы сроки возвращения певца Николая Носкова на сцену

Культура

Николай Носков планирует написать новую песню

Названы сроки возвращения певца Николая Носкова на сцену
Schekinov Alexey Victorovich
Николай Носков

Москва, 18 декабря 2018, 00:34 — REGNUM  Российский музыкант, певец и композитор Николай Носков сможет вернуться к концертной деятельности в следующем году, заявил продюсер Виктор Дробыш, передает НТВ.

По словам жены певца Марины Носковой, инсульт, который случился с ним в августе 2018 года, произошел из-за напряженного графика гастролей.

«Я считаю, что это только поэтому с ним случилось», — сказала Носкова.

Она отметила, что сейчас продолжается реабилитация певца после инсульта. По ее словам, Николай Носков планирует написать новую песню.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инсульт у Николая Носкова случился в начале августа. О его тяжелом состоянии сообщил Алексей Белов, основатель группы «Парк Горького», в которой Носков пел.

Читайте ранее в этом сюжете: У певца Николая Носкова случился инсульт

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