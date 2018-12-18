Названы сроки возвращения певца Николая Носкова на сцену

Москва, , 00:34 — REGNUM Российский музыкант, певец и композитор Николай Носков сможет вернуться к концертной деятельности в следующем году, заявил продюсер Виктор Дробыш, передает НТВ.

По словам жены певца Марины Носковой, инсульт, который случился с ним в августе 2018 года, произошел из-за напряженного графика гастролей.

«Я считаю, что это только поэтому с ним случилось», — сказала Носкова.

Она отметила, что сейчас продолжается реабилитация певца после инсульта. По ее словам, Николай Носков планирует написать новую песню.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инсульт у Николая Носкова случился в начале августа. О его тяжелом состоянии сообщил Алексей Белов, основатель группы «Парк Горького», в которой Носков пел.

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