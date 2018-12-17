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В Москве проходит выставка «Предчувствие космоса»

Культура

Удивительные инсталляции зовут человека познать загадки вселенной

Москва, 17 декабря 2018, 22:50 — REGNUM  В Государственном центре современного искусства РОСИЗО проходит выставка «Предчувствие космоса». Илья Кабаков, Леонид Тишков, Эрик Булатов и другие мастера попытались в своих работах художественно осмыслить бескрайность Вселенной и ее влияние на человека. Центральное место в экспозиции заняла масштабная инсталляция Леонида Тишкова «Завещание Юпитера» — шар диаметром почти два метра, изображающий самую большую планету Солнечной системы. Остальные работы как бы входят в орбиту этой композиции. Но все объекты выставки объединены одной сакральной идеей большого полета, свободного воздухоплавания в пространстве, где воплощаются мечты. Экспозиция яркая, необычная, и, несомненно, впечатляющая.

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Культурная хроника
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