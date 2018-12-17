В Москве наградили лауреатов литературной премии «Театральный роман»

Москва, , 22:02 — REGNUM В театральном музее им. А. А. Бахрушино прошла церемония награждения лауреатов премии в области литературы о театре «Театральный роман». В 2018 году почетными дипломами отмечены работы Алексея Бородина, Галины Титовой, Видаса Силюнаса, Аллы Демидовой, Александра Ширвиндта и Сергея Бархина.

Не только для специалистов, но и для поклонников сценического искусства будут интересны такие замечательные издания как «На берегах утопий: разговоры о театре» Алексей Бородина, «О Мейерхольде и других» Галины Титовой, «Всему на этом свете бывает конец…» Аллы Демидовой и другие книги.

Отдельно премией отмечена деятельность Государственного института искусствознания.

Премия была учреждена в 2014 году Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина.