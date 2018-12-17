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Алла Пугачева в апреле отметит юбилей в Кремлевском дворце

Культура

Певица даст большой сольный концерт

Алла Пугачева в апреле отметит юбилей в Кремлевском дворце
Serge Serebro news.vitebsk.cc
Алла Пугачева

Москва, 17 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева, которую, без преувеличения, можно назвать эпохой отечественной эстрады, отметит свой юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце 17 декабря. Как сообщается в ее Инстаграме, в программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми. Певица уже начала работать над репертуаром. «В жизни раз бывает 70 лет», — резюмировала Алла Пугачева. Нет сомнения, что поздравить примадонну придет весь цвет шоу-бизнеса. Присоединится к юбилейным торжествам и руководство страны.

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Культурная хроника
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