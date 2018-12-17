Эмили Блант рассказала о своем отношении к Мэри Поппинс

Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Эмили Блант в интервью журналистам подтвердила информацию о том, что она вернется к роли Мэри Поппинс, если компания Disney примет решение снимать продолжение картины «Мэри Поппинс возвращается». Об этом 17 декабря сообщил портал Screen rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1074655423163236352

Во время разговора с журналистами актриса сказала, что она сравнила бы своего персонажа с супергероем, а фильмы о супергероях всегда получают продолжение.

«Я хочу! Я хочу быть ей снова. Мне нравится быть ею. Она совершенно странная и непостижимая», — заявила Блант.

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Напомним, в кинопрокат США фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» выйдет 19 декабря 2018 года. Кроме Эмили Блант в картине снялись такие известные актеры, как Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу, Дик Ван Дайк, Эмили Мортимер и Анджела Лэнсбери.

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