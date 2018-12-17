Свин-паук может получить сольный фильм

Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM Такой персонаж как Свин-паук (Спайдер-свин), появившийся в картине «Человек-паук: Через вселенные», может получить сольный анимационный фильм. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1074459295490719744

Издание отмечает, что эту идею поддержали продюсеры картины Ави Арад и Эми Паскаль. Когда журналисты спросили их о ней, Паскаль ответила:

«Конечно! Вы можете представить, как дети любят этого персонажа».

«Да. Мы хотим поросенка», — добавил Арад.

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Напомним, Свин-паук (Спайдер-свин) или Питер Поркер впервые появился в юмористических выпусках Marvel в 1983 году. После этого он стал героем различных мультфильмов, комикс-эвентов и даже видеоигр.

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