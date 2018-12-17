Южная Корея может помочь Казахстану в реализации программы «Архив-2025»

Астана, , 15:41 — REGNUM Южная Корея и Казахстан могут начать сотрудничество в рамках реализации казахстанской программы «Архив-2025», передает 17 декабря телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Сеульский архив.

Телеканал снял репортаж о современных технологиях работы с архивами, которые применяются в Сеуле. Сотрудники архива ежедневно работают с документами. В отдельных помещениях происходит сканирование бумажных носителей. Сотрудники выполняют работу в масках и перчатках для сохранности документов.

Старший сотрудник национального архива Южной Кореи Пак Сон Бэ отметил, что цифровизация документов с пленок началась еще в 1962 году. В архиве хранятся 5 млн документов, из них оцифровано 600 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября директор Национального архива Казахстана Жангельди Махашов заявил, что статья президента республики Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи» вдохновила архивистов на работу по сбору исторических документов.

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