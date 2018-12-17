Составлен список лучших фильмов ужасов 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 15:19 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал собственный рейтинг лучших фильмов ужасов уходящего 2018 года. Первое место его эксперты решили отдать ленте «Реинкарнация» режиссёра Ари Астера. Список был опубликован 16 декабря на сайте издания.

https://twitter.com/screenrant/status/1074435723653210112

Вторую строчку в списке заняла картина «Тихое место» (Джон Красински), третья досталась ремейку «Суспирии» (Лука Гуаданьино). Кроме них в первую пятерку лучших фильмов ужасов вошли «Истории призраков» (Энди Найман, Джереми Дайсон) и «Месть» (Корали Фаржеа).

В топ-10 также попали «Мэнди» (Панос Косматос), «Аннигиляция» (Алекс Гарленд), «Оверлорд» (Джулиус Эйвери), «Новорождённый» (Ленни Абрахамсон) и «Хэллоуин» (Дэвид Гордон Грин).

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Напомним, фильм «Реинкарнация» некоторые критики назвали одним из самых нестандартных фильмов ужасов. По их мнению, Ари Астер попытался выйти за рамки жанра, превратив семейную трагедию в нечто очень страшное.

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